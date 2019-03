Haarbal van 1.5 kilo verwijderd bij haaretend meisje (8)

Feifei at al vanaf 2-jarige leeftijd haar eigen haar. Ze vertelde aan haar moeder dat ze met deze gewoonte was gestopt aan het begin van dit jaar. Het viel haar moeder in februari van dit jaar echter op dat Feifei een opgezwollen maag had. Zij besloot toen om haar naar het Donghua Ziekenhuis in Guangdong te brengen.

Pica

Dr Tang Shilong verwijderde de haarbal. "De haarbal moet jaren in haar buik hebben gezeten. De gewoonte om het eigen haar te eten is een typisch symptoom van Pica. Een eetstoornis die maakt dat je een voorkeur hebt om niet eetbare producten te consumeren.”

Feifeiu herstelt nu van de operatie en leert om voortaan alleen reguliere voeding tot zich te nemen.