Oude moordzaak Maleisische vrouw voor rechter

De 49-jarige Den D. zou zijn vrouw hebben gedood in Thailand, waar ze woonden. De destijds 26-jarige Maleisische vrouw verdween in 2007, een jaar later werd haar lichaam gevonden in een beerput naast het echtelijk huis. Kort na de verdwijning van zijn vrouw vertrok Den D. met hun zoontje naar Nederland.

Misdaadverslaggever Peter R. de Vries besteedde in zijn tv-uitzendingen ook aandacht aan de zaak. In 2016 werd het stoffelijk overschot van de vrouw in Maleisië opgegraven en onderzocht door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Hoewel er geen doodsoorzaak gevonden is, leidde het onderzoek naar Den D., hij werd november van dat jaar gearresteerd. In 2017 werd hij overigens onder voorwaarden weer vrijgelaten, zodat hij voor zijn zoon kon zorgen.

Beerput

Het Openbaar Ministerie was het destijds niet eens met zijn vrijlating. Volgens de officier van justitie hadden Den D. en Sulaiman een slecht huwelijk. Ook zou Den D. hebben gezegd dat hij haar zou vermoorden. „Het lichaam van Rose lag in een beerput. Daar kom je normaal gesproken niet terecht als je een natuurlijke dood bent gestorven”, aldus de officier tijdens een voorbereidende zitting twee jaar geleden.

