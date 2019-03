Pornoster stort van balkon

Bailey en Applegate vermaakten zich goed op de conferentie volgens manager Randy Quintata. Bailey had zondag heel de dag alcohol gedronken toen hij met zijn vriendin op het terras van hun hotelkamer ging staan. De acteur, die eerder nog bij het Amerikaanse leger gediend had in Irak, verloor zijn evenwicht en viel over de reling van hun terras op de vierde verdieping. Vijf verdiepingen lager, op het niveau van de ondergrondse garage, was hij op slag dood.

