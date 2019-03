Dit is haar afval van één week!

Drie jaar geleden ging het roer om en leeft ze zoveel mogelijk zero waste. ,,Op mijn eigen manier draag ik bij aan een schonere planeet. Dat geeft mij voldoening”, zegt Tuinstra.

De Haagse heeft in 2016 meegedaan aan de 100-100-100-challenge van de gemeente Den Haag, waarin honderd huishoudens honderd dagen afvalvrij hebben geleefd. Nog altijd zet zij met haar gezin deze trend door. ,,Dat is wel een vereiste: je moet het allebei willen.”

Tuinstra koopt zoveel mogelijk producten ‘los’ op de markt. ,,Ook neem ik altijd een bakje mee naar de slager en kaasboer.” Gekke reacties heeft ze nooit gehad in winkels. ,,Maar achteraf zullen sommige winkeliers er vast wel even over hebben.” Wasmiddel en deodorant maakt de Haagse ook zelf.

,,Het vereist wel discipline om zero waste te leven, want je moet veel vooruitplannen. Met een 9 tot 5 baan is dit wel lastig. Laatst kreeg ik een schilderij in plastic. Dat heb ik teruggebracht zodat ze het nog een keer kunnen gebruiken. Ik heb ook geen inpakpapier in huis, maar gebruik liever een oude krant.”

Speelgoed en kleding koopt de Haagse tweedehands, maar bij wasbare luiers trekt ze wel een grens. ,,Die vond ik echt onpraktisch, vooral als je op vakantie bent. Uiteindelijk gaat het erom dat je iets doet, dat is al heel wat waard.” Afvalvrij leven is volgens haar allesbehalve ‘geitenwollensokkerig’.

,,Zero Waste-Goeroe Bea Johnson heeft het echt hip gemaakt. Ik hoop hiermee ook anderen te inspireren”, besluit Tuinstra.