’Kuzu schendt onze democratische regels’

Amsterdam - Tunahan Kuzu van DENK vloog flink uit de bocht toen hij zich bij WNL’s Goedemorgen Nederland beklaagde over het feit dat hij daar niet als gasthoofdredacteur mocht zitten. Het is echter maar de vraag of Kuzu überhaupt een podium had mogen krijgen, betoogt verslaggever Wierd Duk in de nieuwe podcast. En: waarom de nepnieuwscampagne van minister Ollongren nutteloos is en waarom allochtone vrouwen in de politiek zich in een hoek gedreven voelen.