Bewoners Cranendonck zijn ’stelende asielzoekers’ zat en dreigen met burgerwacht

Burgemeester Roland van Kessel doet een oproep om het recht niet in eigen hand te nemen. Er zijn volgens Omroep Brabant geluiden dat inwoners knokploegen willen gaan inzetten. Ook komt er een burgerwacht van dertig mensen die door de kernen van de gemeente gaat patrouilleren.

Inwoner Peter Looymans is boos. De fiets van zijn zoontje van elf is gestolen. “Ik heb na de diefstal aangifte gedaan en een foto op Facebook gezet. Drie mensen gaven hetzelfde signalement van een asielzoeker in blauw trainingspak en slippers aan. Ik vind het verschrikkelijk. Het zijn spullen waar wij hard voor gewerkt hebben.”

„Het was een dure fiets. We zitten nu bij een appgroep waarin veel mensen hun verhaal doen. De afgelopen weken stonden er vijftig berichten over fietsen die gestolen zijn. Over winkeldiefstal en over kleding die is gestolen. Ik vind dat niet goed,” zo citeert de Omroep hem.

De laatste weken krijgt Buurtpreventie Cranendonck bijna elke dag een melding van een gestolen fiets. "Op sommige dagen zelfs drie keer per dag. We krijgen heel veel signalen van buurtbewoners die verdachte personen zien wandelen'', vertelt voorzitter Harm van Leuken van de buurtpreventie.

Of elke diefstal gelinkt kan worden aan het asielzoekerscentrum in het dorp, weet Van Leuken niet zeker. ''Maar er zijn wel aanwijzingen dat het hier vandaan komt. Er zijn inwoners met de politie naar het azc gegaan om, met succes, hun eigen fiets terug te halen."

Er zijn ook andere meldingen van heterdaadjes van asielzoekers die een fiets hadden gestolen.

''Inwoners zijn de overlast spuugzat. We krijgen signalen dat er knokploegen geformeerd gaan worden. Mensen willen het heft in eigen hand gaan nemen'', waarschuwt Van Leuken.

Vader Peter is urenlang aan het hek van het AZC gaan staan. „Ik heb fietsen gezien die meer dan vierhonderd euro kosten. Ik heb er 123 geteld. Beveiligers hebben het over asielzoekers die zonder fiets weggaan en met fiets terugkomen.”