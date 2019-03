Deense aanklacht voor delen Marokko-moordvideo

„Het is niet alleen strafbaar, het is ook beledigend voor zowel slachtoffers als familieleden, en het kan een gewelddadige en diep onaangename ervaring zijn voor zowel kinderen, jongeren als volwassenen om het te bekijken”, zei de politie donderdag.

De moord op Louisa Vesterager Jespersen (24) uit Denemarken en Maren Ueland (28) uit Noorwegen, bij het dorp Imlil in het Atlasgebergte, schokten mensen in beide landen. De twee waren op een wandelvakantie.

De video toonde kennelijk de moord op een van hen, met in beeld een vrouw die schreeuwt terwijl een man in haar nek snijdt met mogelijk een keukenmes.

De politie in Marokko heeft verschillende mensen aangeklaagd in verband met de moorden, waaronder vier hoofdverdachten die in een video hun trouw aan terreurbeweging Islamitische Staat hadden beloofd.