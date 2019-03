Kolencentrale Amsterdam gaat dicht

Het kabinet neemt daarover binnenkort een besluit. Dat bevestigen bronnen aan De Telegraaf na berichtgeving van RTL Nieuws. De kolencentrale van Nuon in het westelijk havengebied zou al rond 2024 sluiten.

Door een rechtszaak van milieuclub Urgenda moet Nederland in 2020 een kwart van de C02-uitstoot reduceren ten opzichte van 1990. In april komt het kabinet daarom met een lijst aan extra klimaatmaatregelen. Over de zogeheten Hemwegcentrale is nu al een besluit genomen omdat het anders niet meer gaat lukken om de kolenstoker volgend jaar te sluiten.

Het is nog niet duidelijk hoeveel belastinggeld er moet worden vrijgemaakt om de centrale sneller te sluiten. Nederland telt nog vier kolencentrales, waaronder drie relatief nieuwe exemplaren. De rest is door het vorige kabinet al gesloten.