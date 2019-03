Jihadist blijft vechten voor Nederlands paspoort

Silvan Schoonhoven is voor De Telegraaf in de rechtbank Amsterdam en doet verslag. Volg zijn tweets onderaan dit artikel.

Younes heeft geprobeerd via Bulgarije naar IS-gebied in Syrië te reizen. Door een tip van zijn moeder werd hij onderschept.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid wil hem nu het Nederlanderschap ontnemen. Younes A., die zowel een Nederlands als een Marokkaans paspoort heeft, maakt donderdagmiddag bezwaar bij de rechter omdat hij zich gediscrimineerd voelt. In de praktijk kan namelijk alleen van Marokkaanse jihadisten de Nederlandse nationaliteit worden ontnomen. Bij een jihadist met slechts één nationaliteit mag dat niet, omdat die dan stateloos wordt.

Radicaal

De kalifaatreis was geen jeugdige onbezonnenheid. Het Hof ziet Younes A. als ’uiterst vasthoudend’ aan zijn extreme ideeën. Bovendien had hij zich goed verdiept in IS, onderhield contacten met strijders, had Arabisch geleerd en wist dat hij zou gaan vechten en mogelijk betrokken zou raken bij aanslagen en gruwelen. Hij stuurde gruwelijke IS-video’s aan anderen door.

Het is voor het eerst dat een jihadist wiens Nederlanderschap wordt afgepakt, zich daar persoonlijk tegen verzet. Eerder klonken al protesten van de advocaten van vier Haagse jihadi’s die in Syrië zitten en daar mogelijk zijn gesneuveld. Ook hun Nederlanderschap is afgepakt.