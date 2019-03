Verbod op zonnepanelen vanwege zichtlijnen op ruïne

Amsterdammer Jaap Mulders wil op zijn eigen eiland in de Vecht zonnepanelen installeren. Niet op zijn huis, maar juist in het weiland achter het dijkje, zodat niemand ze ziet. De gemeente Wijdemeren waar Nederhorst den Berg onder valt, is akkoord. Provinciale Staten ligt echter dwars. Er wordt geen vergunning verleend vanwege de zichtlijnen van het iets verderop gelegen Fort Hinderdam uit 1673, of beter gezegd de ruïne daarvan.

Visuele schootslijnen

Mulders is verbijsterd over het dwarsliggen van de ambtenaren in Haarlem. „Het mag niet vanwege ’visuele schootslijnen’. Die zijn uit de tijd dat het fort, wat op een apart eilandje ligt, onderdeel was van een verdedigingslinie tegen de Fransen in de zeventiende eeuw. Tegenwoordig is er letterlijk geen doorkijken meer aan door de begroeiing. De resten van het fort zijn overwoekerd door bomen en struiken. Bovendien is het geheel een beschermd vogelreservaat waar niemand mag komen.”

Fort Hinderdam behoort tot de Stelling van Amsterdam. Enkele jaren geleden is besloten daar geen zonnepanelen te plaatsen. De grond van Mulders valt inderdaad deels binnen het zicht van de Stelling, de plek bestemd voor de panelen echter niet. Vanaf de weg of het water zouden de zonnepanelen onmogelijk te zien zijn. Mulders: „Er is mogelijkheid tot ontheffing, waar ik al sinds vorige zomer aanspraak op doe. Ik ben er zo op gebrand, omdat we zeker vijf omliggende huishoudens geheel kunnen voorzien van stroom en gasvrij kunnen maken. Dan wil ik op zijn minst een goede reden horen waarom niet.”

Conflicterende belangen

Joke Geldhof, de D66-gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening en Wonen, lijkt zich vooralsnog te verschuilen achter de Unesco Werelderfgoedstatus van het fort. Haar woordvoerder: „De provincie wil mensen juist helpen hun huizen van stroom te voorzien en gasvrij te maken. De Werelderfgoedstatus van het fort en de schootcirkel maakt dat zonnepanelen op het eiland van de heer Mulders dit moment helaas niet mogelijk zijn. Gedeputeerde Geldhof kijkt nu wat in de toekomst wel kan mét behoud van de Werelderfgoedstatus, zodat ook terreinen rondom de forten kunnen verduurzamen.” Geldhof belooft Mulders op de hoogte te houden.

Mulders gekscherend: „Ik heb al aangeboden dat ik de panelen weghaal, zodra we in oorlog komen en er soldaten vanuit het fort moeten schieten. Met die voorwaarde kan ik prima leven. Ik begrijp het belang van bescherming van cultureel erfgoed, maar als milieumaatregelen niet kunnen omdat iets beschermd moet worden, wat helemaal niet meer bestaat, komt er nooit iets van de energietransitie terecht.”

Bekijk ook: Zon zorgt voor meer groene stroom