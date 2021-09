Weg zijn de draden

Uiterlijk

Het Duitse internetmerk Teufel is een serieuze speler in dit segment van de audio-markt waarin bijvoorbeeld ook Denon en Sonos actief zijn. Teufel is van oorsprong Duits en zorgt dan ook voor Gründlichkeit in zijn apparatuur, maar is in zijn ontwerpen dan wel weer verrassend uitgesproken. Retro, zou men kunnen zeggen. Voor deze test hebben we de zwarte achterspeakers met steunkleur wit in huis gehaald. Zoiets moet natuurlijk maar net in het interieur passen. Uw recensent is recent verhuisd naar een jaren 80-woning en is tevreden over de match: de ontwerpen van Teufel versterken het karakter van de woonkamer.

Een groot voordeel van het ontwerp met draadloze rear-speakers is natuurlijk het feit dat er geen kabels naar een centrale plek hoeven te lopen. Helemaal draadloos zijn ze echter niet: ze hebben stroom nodig en dienen dus op het stopcontact aangesloten te worden. Daar ontstaat een klein esthetisch probleem: de stekker is dikker dan een audiokabel en kan niet worden afgekoppeld van de speaker. Dat maakt het onmogelijk om de kabel weg te werken in de staander, terwijl die wel hol is. Gevolg: de netste oplossing is via een tie-wrap aan de voet van de staander. Zonde!

Gebruik

Wie in 2021 elektronica op de markt brengt die niet gemakkelijk is in te stellen, kan natuurlijk wel inpakken. Ook Teufel heeft zijn zaakjes prima op orde. Men beginne met de installatie van de soundbar. Hier zitten in feite de centerspeaker en links- en rechtsvoor ingebakken. Vervolgens moeten de subwoofer en de twee rear-speakers draadloos gekoppeld worden. Hogere wiskunde is het zeker niet, maar het voelde wel alsof de makers een kans hebben laten liggen: omdat de soundbar met een hdmi-kabel naar de televisie gaat, was een visueel welkomstmenu wel zo fraai geweest.

De set moet echt als een verlengstuk van de televisie gezien worden. Wie apparatuur als een platenspeler zou willen aansluiten, zal toch eerder naar een oplossing met een versterker kiezen. Muziek afspelen zonder de televisie kan overigens wel eenvoudig via de welbekende streamingdiensten. De Raumfeld-app van Teufel werkt goed en ondersteunt ook (o.a.) Spotify en TIDAL. Apple Music en YouTube Music - nummer twee en drie op de Nederlandse markt - dan weer niet. Een omweg is om dat alsnog voor elkaar te krijgen, is via Bluetooth. Dan lever je echter wel in op de audiokwaliteit én op gebruiksgemak.

Niet per se een minpunt, maar wel iets om te overwegen in de keuze tussen een bedrade en draadloze 5.1-set: alle speakers moeten vooralsnog van dezelfde fabrikant zijn. Dat is bij Teufel zo en ook bij de concurrentie. De rear-speakers kunnen wel later aan een bestaande soundbar gekoppeld worden, maar alleen als het de rear-speakers van Teufel zijn. Wie draden trekt, heeft daarin meer vrijheid. Voor twee fraaie boekenkast-luidsprekers en achter twee (of vier) eenvoudigere satellieten? Alles kan. Hopelijk wordt dat op termijn opgelost met nieuwe draadloze audiostandaarden.

Helemaal draadloos zijn de rear-speakers niet: u dient ze nog wel in het dichtstbijzijnde stopcontact te steken. Ⓒ Teufel

Geluid

Na de verhuizing heeft uw recensent even, noodgedwongen, naar de ingebouwde speakers van de televisie geluisterd. Hoewel die het bij lange na niet halen bij een surround-set, ging dit geluid wel wennen. Grappig genoeg bouwde de geluidskwaliteit van de Cinebar Lux Surround Ambition langzaam op. Met alleen de Cinebar aangesloten, was dat al een enorme verbetering. Met de rear-speakers erbij was het nauwelijks voor te stellen dat er nog winst te boeken was. Maar pas toen ook de subwoofer draadloos werd aangekoppeld, kwam het geluid écht tot leven.

Van cruciaal belang voor zo’n draadloze set is dat het geluid in de pas blijft lopen met de televisie. Weinig is zo irritant als lippen die niet logisch meebewegen met het geluid uit de luidsprekers. Daarvoor verdient Teufel absoluut een compliment: vooralsnog is de set op dit vlak niet de mist in gegaan. Wel ontkoppelde de subwoofer zich na een paar dagen, waardoor het geluid plots een stuk vlakker werd. Opnieuw koppelen loste het probleem gelukkig na slechts enkele zweetdruppeltjes op.

Prijs en vergelijkbare apparaten

Teufel’s Cinebar Lux Surround Ambition heeft een adviesprijs van €1499,99. Op dit moment is hij via de Teufel-site met 10% korting te krijgen. De statieven moeten erbij gekocht worden en kosten per set €69,99.

Vanwege de populariteit van de soundbars van Sonos is dit merk de belangrijkste concurrent. Wie die al in huis heeft, hoeft voor surround-geluid ’slechts’ een duopack Sonos Ones voor €400 bij te kopen. Uitgaande van een volledig nieuwe set met een Beam-soundbar en een subwoofer komt de totaalprijs echter uit op ruim 1500 - iets meer dan de Teufel-set dus. De opstelling met de Sonos Beam hebben wij niet zelf getest. In buitenlandse recensies valt op dat er een kleine vertraging in de rear-speakers kan optreden, waardoor video en audio alsnog niet gelijk lopen. Dat heeft Teufel wél op orde.

Draadloos is natuurlijk niet ineens de enige oplossing. Wie de (kruip)ruimte heeft om kabels weg te werken, moet beseffen dat zo’n draadloze set offers met zich meebrengt. De traditionele alternatieven met een audiokabel eraan, bieden voor dezelfde prijs een betere audiokwaliteit en dat zal voorlopig zeker zo blijven. Ter vergelijking: in de Ultima 40 Surround van Teufel zelf (momenteel niet los verkrijgbaar maar tot begin dit jaar te koop voor zo’n €900) is bijvoorbeeld ruimte voor 25 mm tweeters. Gelooft u ons maar: dat verschil gaat u horen.

Conclusie

Bij hoofdtelefoons is draadloos inmiddels de standaard. We hebben er lang op moeten wachten voordat grote audiofabrikanten het aandurfden om ook in de huiskamer de draden naar de geschiedenisboeken te verbannen. Nu onder meer Teufel wél voor de bijl is gegaan, wordt het mogelijk om 5.1-geluid te ervaren in een kamer die qua draden langs muren en onder tapijten wel aan zijn maximum zit.

Sets met draadloze rear-speakers zijn zeker een aanwinst. De geluidskwaliteit is goed in orde en van enige vertraging op de lijn - het grootste risico - is bij deze opstelling geen sprake. Maar wordt de audiokabel daarmee een relikwie uit het verleden? Dat lijkt voor nu niet aannemelijk. In ruimtes waarin het kan, is het eigenlijk wel zo makkelijk dat alle speakers met een enkele kabel van zowel geluid als stroom worden voorzien. Over grotere afstanden voorkomen kabels bovendien de kans op storingen.

Zo zal ’draadloos’ surround vooral interessant zijn voor mensen die nu al, uit ruimtebesparing, een soundbar onder hun televisie hebben hangen of dat zouden overwegen. Voor die mensen gaan twee extra speakers absoluut meerwaarde brengen. En dat dat iets meer kost dan de alternatieven aan een draadje... Dat moet u dan maar even voor lief nemen.