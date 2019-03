Inboedel failliet Slotervaart onder de hamer

Hij verwacht overigens niet dat de opbrengst voldoende zal zijn om alle schulden, die worden geschat op zo'n 40 tot 50 miljoen euro, af te betalen. De afgelopen maanden hebben al veel partijen hun interesse getoond, uit binnen- en buitenland.

Uniek

Volgens veilingmeester Teun van Leeuwen is het uniek dat de inboedel van een heel ziekenhuis wordt geveild. Het gaat om duizenden veilingkavels, waaronder hele operatiekamers, röntgenapparatuur, patiëntenmonitoren, maar ook bedden, operatiegereedschap, kastjes en zelfs de inhoud van een hout- en metaalbewerkingswerkplaats van de technische dienst.

Ook is er een MRI-scan te koop. Het ziekenhuis betaalde er bij de aanschaf in 2006 bijna een miljoen euro voor, nu kunnen geïnteresseerden bieden vanaf 10.000 euro. De koper moet wel rekening houden met onderhoudskosten van rond een ton per jaar. Voor apparatuur met een radioactieve bron is bovendien een vergunning nodig.

Voor verkoop moesten alle patiëntengegevens worden gewist. Wat rest zijn archieven met privacygevoelige informatie. Volgens de curator is het onderbrengen ervan zeer complex. Inmiddels is bekend dat het weefselarchief naar het Amsterdam UMC gaat. Ondanks de invoering van de elektronische patiëntendossiers lagen er nog 500.000 papieren exemplaren opgeslagen in het ziekenhuis. Volgens de wet moeten die tot vijftien jaar na de laatste behandeling bewaard blijven. Van Zanten zegt dat ook hiervoor een oplossing binnen handbereik is.

Inmiddels hebben zich al tientallen partijen gemeld die het gebouw willen kopen. De curator wil op korte termijn me de gemeente hierover praten.

Het Slotervaart ging op 25 oktober failliet. Het onderzoek naar de oorzaak is nog niet afgerond.