Microplasticdeeltjes ontdekt in placenta’s moeders ongeboren baby’s

De twaalf deeltjes zijn gevonden in de placenta’s van vier gezonde moeders met een normaal verloop van hun zwangerschap. Omdat slechts een klein gedeelde van elke placenta is onderzocht, ligt het totale aantal microplasticdeeltjes naar verwachting een stuk hoger.

„Het is alsof je een cyborgbaby krijgt, die niet langer alleen is samengesteld uit menselijke cellen”, aldus onderzoeksleider Antonio Ragusa, volgens de Britse krant The Guardian. Ragusa, directeur verloskunde en gynaecologie van een ziekenhuis in Rome, zegt dat de moeders geschokt waren.

Cosmetische producten en verf

Het plastic is waarschijnlijk binnengekomen doordat de moeders het hebben ingeslikt of ingeademd. De stukjes waren ongeveer 0,01 millimeter groot en verschilden van kleur. De plasticdeeltjes kwamen onder meer uit cosmetische producten en verf.

Wat de impact van microplastic in het lichaam is, is nog onbekend. Maar de wetenschappers vrezen dat de deeltjes chemicaliën bevatten die op lange termijn invloed kunnen hebben op de ontwikkeling van de foetussen.

Microplastic wordt op steeds meer plekken aangetroffen. Vorige maand ontdekten wetenschappers van een Ierse universiteit dat baby’s die met een plastic fles worden gevoed, dagelijks meer dan 1 miljoen stukjes microplastic kunnen binnenkrijgen.