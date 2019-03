Politie bevrijdt man uit leeg huis na one-night stand

De man bracht woensdagavond een bezoek aan het café. „Heerlijk een avondje doorzakken”, schrijft de politie Leiden op Facebook. Tot zijn geluk ontmoette hij daar een dame waar hij de nacht mocht doorbrengen.

Wat er die nacht gebeurd is, is onduidelijk, maar ’s morgens werd de man in een leeg huis aan de Smidssteeg wakker. „Langzaam heb je moed verzameld om je bed uit te komen en richting je eigen huis te gaan. Je laat de voordeur achter je in het slot vallen en je komt in een gang te staan. Aan het einde van de gang zie je een deur die je als het goed is naar buiten moet leiden. Je wilt deze deur openen maar tot je grote verbazing zit deze op slot. Wat nu?”, verhaalt de politie.

De opgesloten casanova belde het algemene politienummer - dus niet 112 - en „inmiddels is deze beste man bevrijd en is hij een ervaring rijker.”

Op Facebook wordt volop gespeculeerd over het incident. Zo vermoedt Patricia dat de vrouw gewoon wilde dat hij nog een nachtje langer bleef. „Dat krijg als je met je goeie been uit het verkeerde bed stapt”, schrijft Peter.