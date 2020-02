‘Pas compensatie na 5 uur vertraging’

Met lege handen

,,Ook gelden technische mankementen als overmacht, als dit in Europa nieuwe wetgeving wordt. Dat zou betekenen dat de passagier terug bij af is en feitelijk weer met lege handen komt te staan”, meent voorzitter Adeline Noorderhaven van de APRA, die opkomt voor bescherming van reizigers.

Lobby van luchtvaart

Dit voorstel is volgens haar onder voorzitterschap van Kroatië tot stand gekomen door een sterke lobby van de luchtvaart. ,,Wij gaan Europees Parlement en lidstaten benaderen om hier een stokje voor te steken”, zegt Noorderhaven. Nu is EU Verordening 261 uit 2004 nog van kracht, die de vliegmaatschappijen verplicht langer dan drie uur vertraagde reizigers een schadevergoeding van 250 tot 600 euro uit te betalen al naar gelang de afstand. Pech is zelden overmacht, blijkt ook uit uitspraken van het Europese Hof van Justitie.

"De huidige regeling is oneerlijk, te ingewikkeld en te vaag"

De luchtvaart klaagt over veel te hoge kosten, vooral nu de opstoppingen in het overvolle luchtruim en op drukke luchthavens toenemen. ,,Vliegmaatschappijen hebben buiten hun schuld te kampen met een verdubbeling van vertragingen de laatste tien jaar”, aldus wereldkoepel IATA. Bovendien mag de vliegveiligheid volgens lobbyclub Airlines for Europe (A4E), waar alle grote spelers bij zijn aangesloten, nooit inzet zijn van passagiersrechten. ,,De huidige regeling is oneerlijk, te ingewikkeld en te vaag, waardoor er verschillen van mening over de juridische uitleg zijn. Wij pleiten voor herziening”, luidt het statement. Volgens Noorderhaven is dat onzin.