Vader Russische soldaat onthult: ’Dit gebeurt er als ze weigeren te vechten’

Tegenover BBC vertelt de vader hoe hij zoon Dmitri (een schuilnaam) nog probeerde over te halen niet naar Oekraïne te gaan, nadat hij de oproep kreeg. „Weiger gewoon”, zou hij hebben gezegd.

Tóch ging hij naar het front. Maar na een korte tijd liet hij aan zijn vader weten te stoppen met vechten. „Dit is niet onze oorlog!”, was het Sentiment.

Dmitri werd vervolgens opgesloten. Meerdere keren trok zijn vader naar het front in een poging zijn zoon te bevrijden, maar tevergeefs.

Vrij

Uiteindelijk werd Dmitri toch vrijgelaten. Hij ging terug naar Rusland en vertelde zijn vader alles over de gruwelijke gebeurtenissen die hem waren overkomen tijdens het gevangenschap. „Hij werd mishandeld en onderging een schijnexecutie. Zijn bewakers namen hem mee naar buiten en legden hem op de grond. Dmitri moest tot tien tellen, maar weigerde dit, waarna hij op zijn hoofd werd geslagen met een vuurwapen. Zijn gezicht zat onder het bloed.”

Ook een moeder van een Russische luitenant die wilde stoppen met vechten vertelt wat haar zoon is overkomen. „Hij werd vastgehouden omdat hij weigerde bevelen uit te voeren”, vertelt ze. De vrouw kreeg een berichtje dat haar zoon en vier andere militairen in een kelder werden vastgehouden. „Hij is onmenselijk behandeld.”

Tot overmaat van ramp is deze Russische soldaat nog altijd vermist. „Het leger vertelde me dat zijn gebouw is beschoten en vijf mannen, waaronder mijn zoon, vermist zijn. Die uitleg slaat nergens op, het is absurd. Er is nooit een stoffelijk overschot gevonden”, aldus de verslagen moeder.