Nederlandse Elizabeth gered uit Spaans ’horrorhuis’

De Nederlandse vrouw zou Elizabeth heten en ouder zijn dan zeventig. Volgens een lokale krant zat ze opgesloten in een kleine kamer met een bedje en een verwarming. Elizabeth kon de deur niet van binnenuit openmaken. Ze zat opgesloten in huis met de naam ’villa germania’.

De Guardia Civil in de stad Cádiz meldt dat een Duits-Cubaans stel is aan aangehouden. Estrella en Markus zouden vriendschap hebben gesloten met ouderen, om vervolgens hun eigendommen te stelen. Het stel harkte zo in vier jaar tijd zo’n 1,8 miljoen euro binnen. Meerdere vermeende slachtoffers zouden bovendien „onverwachts zijn gestorven.”

Het misbruik kwam aan het licht toen de politie een onderzoek instelde naar de vermissing van de 101-jarige Maria Babes. Zij bleek in slechte toestand te zijn opgenomen in een verzorgingstehuis. De vrouw vertelde de politie dat ze op het eiland Tenerife was benaderd door het stel, dat aanbood voor haar te zorgen. Ze brachten haar vervolgens naar Cádiz, waar ze maandenlang zou zijn vastgehouden.

Geld verbrast

„In oktober had ze ruim 162.000 euro op de bank. Nadat dit stel in haar leven was verschenen, was daar midden december minder dan 300 euro van over”, meldt de Guardia Civil. „Haar huis op Tenerife is verkocht, maar daar heeft ze geen euro van teruggezien.”

De verdachten zouden Babes voor hun aanhouding nog uit het verzorgingstehuis hebben gehaald. De vrouw was vijf uur later dood. Het stel liet haar lichaam vervolgens snel cremeren, zodat ook geen lijkschouwing kon worden uitgevoerd.

