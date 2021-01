Trump erkent nederlaag: nieuwe president op 20 januari

Nog niet eerder gaf Trump zo duidelijk toe dat hij de verkiezingen verloren heeft. In een video die via twitter werd gepubliceerd, zijn eerste tweet na een schorsing, spreekt Trump de Amerikanen en zijn achterban toe. De naam van Joe Biden noemde hij niet.

Het is een belangrijke draai voor Trump, die woensdag in een toespraak nog aangaf nooit op te geven. Maar nadat het congres Bidens overwinning officieel maakte, stopt Trump ook zijn strijd. Hij belooft mee te zullen werken aan de machtsoverdracht. „Nu het congres de uitslag heeft geratificeerd, zal er een nieuwe regering aantreden op 20 januari. Mijn focus ligt nu op een vreedzame, ordelijke en soepele machtsoverdracht.”

Trump sprak in de verleden tijd toen hij zei dat het „dienen als president de grootste eer van mijn leven was.” Hij zei te begrijpen dat zijn supporters teleurgesteld zouden zijn, maar voegde daaraan toe dat „onze ongelooflijke reis is nog maar net is begonnen.”

Trump veroordeelde de gewelddadige bestorming van het Capitool. „Ik ben boos. De mensen die geweld hebben gebruikt zullen daarvoor boeten. Zij die het Capitool binnendrongen hebben de Amerikaanse democratie besmeurd.” Over zijn eigen rol zei Trump niets. Hij nodigde zelf zijn supporters uit om naar het congres te gaan, en beloofde op twitter dat het een „wild” protest zou worden.

De druk om een einde aan Trumps presidentschap te maken, neemt ondertussen nog steeds toe. De Democratische leider Nancy Pelosi zegt Trump te willen impeachen als zijn ministers niet het 25e amendement op hem willen toepassen. In dat amendement wordt de opvolging van een president geregeld, als hij niet meer bekwaam wordt gevonden om zijn werk te doen. Een meerderheid van het kabinet en de vicepresident kunnen het in werking zetten.

Er zou over gesproken worden in Trumps kabinet, maar hoe concreet is niet duidelijk. Vicepresident Pence zou dan voor de laatste dagen het presidentschap overnemen. Maar Pence zelf heeft daar volgens adviseurs helemaal geen zin in. Pence en Trump botsten deze week toen Pence aangaf Trump niet te kunnen helpen door de ratificering van de verkiezingsuitslag tegen te houden.

Inmiddels zijn twee van Trumps ministers opgestapt. Donderdag maakte minister van onderwijs, Betsy DeVos, bekend dat zij ontslag neemt. De reden zijn Trumps opruiende woorden voor de bestorming van het Capitool. Ze schrijft in haar ontslagbrief aan Trump: „Het is zeer duidelijk wat de impact van uw retoriek was op de situatie, het was een beslissend moment voor mij.”

Protesten ’the day after’ bij het Capitool in Washington, het politieke centrum van de VS. Ⓒ Anadolu Agency

Eerder stapte ook al de minister van Transport Elaine Chao op. Zij is de vrouw van de huidige Republikeinse Senaatsleider Mitch McConnell. McConnell riep zijn Republikeinse collega’s in de senaat woensdag tevergeefs op geen protest aan te tekenen bij Bidens verkiezingsoverwinning.