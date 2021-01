Trump erkent nederlaag verkiezingen in eerste tweet na ban

„Nu het congres de uitslag heeft geratificeerd, zal er een nieuwe regering aantreden op 20 januari en is het zaak dit vreedzaam en soepel te laten verlopen”, zei Trump. Ook herhaalde de president de belofte dat hij zijn „volledige medewerking” zal geven aan de machtsoverdracht naar zijn opvolger Joe Biden op 20 januari.

Ook veroordeelde hij in de boodschap het geweld van ruim een dag eerder. „Ik ben boos. De mensen die geweld hebben gebruikt zullen daarvoor boeten. Zij die het Capitool hebben geïnfiltreerd hebben de zetel van de Amerikaanse democratie besmeurd”, zei Trump.

Het was het eerste bericht op Twitter nadat het platform de president een dag eerder voor 12 uur had geschorst. Het platform had geëist dat Trump drie opruiende berichten zou verwijderen. Volgens Twitter hadden de maatregelen te maken met de „ongekende en aanhoudende gewelddadige situatie in Washington”, waar aanhangers van Trump het Congresgebouw bestormden.

In de video zei Trump ook dat het presidentschap de „grootste eer” van zijn leven was.

De Democraten hebben vice-president Mike Pence en de ministers uit de regering van Trump opgeroepen de president af te zetten via het 25e amendement van de Amerikaanse grondwet. Pence heeft aangegeven daar weinig heil in te zien.