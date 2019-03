Schagen snapt niets van weigeren ’spookhuis’

„Schagen is zo’n aardig stadje”, zegt groenteboer Peter van Etten. Ⓒ MARTIN MOOIJ

Schagen - Een Syrisch asielzoekersgezin heeft een sociale huurwoning in Schagen geweigerd omdat de vrouw van het gezin er een geest zou hebben gezien. In Schagen hebben inwoners geen goed woord voor over voor de weigering. „Je hebt hier alles, een spoor, basisscholen, zelfs een middelbare school.”