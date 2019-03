Douane vindt zestien sporttassen met cocaïne

Hoeveel cocaïne in beslag is genomen wil het Openbaar Ministerie omwille van het onderzoek niet zeggen. De auto was op hoge snelheid door de slagbomen van het haventerrein gereden. Het voertuig werd kort daarop achtergelaten. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.

Het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam, heeft de zaak in onderzoek. Vorige maand werd in de haven van Rotterdam ook al een partij cocaïne van circa 1500 kilo onderschept. Het HARC-team nam in 2018 in totaal bijna 19.000 kilo cocaïne in beslag.