Justitie: mogelijk opzet bij dodelijke aanrijding Apeldoorn

De 26-jarige raakte zaterdag door de aanrijding in Apeldoorn zwaargewond en overleed dinsdag in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Onderzoek moet uitwijzen of er opzet in het spel was, aldus een woordvoerder van justitie woensdag.

De Apeldoorner werd zaterdagochtend vroeg aangereden op de Kayersdijk. Hij werd met de traumahelikopter naar een academisch ziekenhuis gebracht waar hij vier dagen later overleed volgens het OM.

Kort voor de aanrijding was er volgens de politie ruzie geweest bij een naburig tankstation. Een 18-jarige automobilist is in verband daarmee zaterdag al opgepakt. Hij zit nu in voorlopige hechtenis.