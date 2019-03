Ⓒ Richard Mouw

AMSTERDAM - Het is ’een van de mooiste dingen die ooit op Texel gevonden zijn’: de pronkbeker uit een zeventiende-eeuws wrak op de bodem bij het eiland. Donderdag werd de beker uit het zogenaamde Palmhoutwrak onthuld in het Rijksmuseum. Vanaf 9 maart is het stuk te zien in museum Kaap Skil in Texel.