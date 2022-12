Official Qatar over gestorven arbeider: ’De dood hoort bij het leven’

Al Khater bood de familie van het slachtoffer zijn condoleances aan. Toch leek hij niet te beseffen dat zijn dood niet uit de lucht kwam vallen, maar mogelijk het gevolg is van een onveilige werkomgeving. Hij stelde namelijk dat de dood ,,bij het leven hoort, of het nou tijdens werk gebeurt of in je slaap.” Hij deed er nog een schepje bovenop door zich hard op af te vragen of dit überhaupt wel een onderwerp van gesprek is. ,,We organiseren een succesvol wereldkampioenschap, en dit is waar je over wilt praten?”, zei hij tegen een verslaggever.

Eerder reageerde de FIFA al op het voorval. „De wereldvoetbalbond is diep bedroefd over deze tragedie, de gedachten en ons medeleven gaan uit naar de familie van deze arbeider”, liet een woordvoerder weten. De FIFA zei pas verder op de zaak in te kunnen gaan als er meer informatie bekend is.

Bedrijf mogelijk aansprakelijk

De Filipijnse man die overleed was verantwoordelijk voor het doen van reparatiewerkzaamheden bij het Sealine Resort. Hij zou van een helling op een betonnen muur zijn gevallen. Qatar stelt dat het bedrijf waar de man voor werkte aansprakelijk gesteld kan worden, als het zich niet aan alle regels had gehouden. Het is niet duidelijk wanneer het incident plaatsvond.

Het gaat om de zoveelste dood van een arbeider die zich inzet voor het WK in Qatar. De Guardian stelde na een eigen onderzoek dat zo’n 6500 arbeiders zijn overleden tijdens de werkzaamheden voor het WK. Twee weken terug had een official uit Qatar het over 400 tot 500 arbeiders.