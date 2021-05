Verdachte moord Els Slurink: heb haar nooit gezien

De rechtbank ziet voldoende ‘ernstige bezwaren’ om A. langer vast te laten zitten. De dna-match is kortom zwaar genoeg. Tevens moet er op verzoek van de rechtbank nader onderzoek komen naar het dna van een broer van de verdachte.

Psycholoog Slurink werd in 1997 in haar woning in de stad Groningen door een steek met een schaar om het leven gebracht. Inmiddels is dat alweer 24 jaar geleden, werd door de officier van justitie aangehaald. ,,Els Slurink is echter nooit vergeten’’, aldus officier Peter van der Spek. Hij refereerde aan de blijvende aandacht voor de zaak.

Verdachte A. werd onlangs opgepakt, nadat hij achter de schermen een jaar op de korrel van justitie lag. Nadat een publiekscampagne dit jaar de zaak nog eens extra in het landelijke nieuws bracht, werd A. aangehouden. Oude dna-sporen leidden jaren na dato alsnog naar hem. De match via materiaal vanonder een nagel van slachtoffer kwam afgelopen januari tot stand.

,,Die match was geen eindpunt, maar een nieuw startpunt’’, benadrukt justitie. Het spoor wordt gezien als ‘daderspoor’. ,,Els Slurink ging, zoals normaal, laat naar bed. Vermoedelijk na het kijken van de film ‘The Godfather III’, die ze voor één dag gehuurd had.’’ Omwonenden hoorden op het late tijdstip geschreeuw, dat minuten duurde. ,,Ik hoorde ook ‘auw-auw’ en bonken’’, aldus een getuige. Het lawaai was abrupt afgelopen. ,,De aanwezige dna-sporen vragen om een antwoord van verdachte, dat kwam er niet (tijdens het onderzoek)’’, aldus de officier. Verdachte zegt dat hij het slachtoffer ‘nooit in haar leven heeft gezien’, of ook maar haar naam kende. ,,Omdat ze haar contactlenzen uitdeed en dan gewoonlijk haar handen waste, is het dna vermoedelijk daarna onder de nagels gekomen.’’

Hennep

Justitie vermoedt dat de Iraanse verdachte zijn geld investeert in Iran, in Nederland geeft hij het althans niet uit. Hij lijkt het te verdienen met hennepteelt. Justitie vroeg hem langer vast te houden, omdat er gevaar voor herhaling is. ,,Hij is licht ontvlambaar en ongeremd.’’

Advocaat mr. Job Knoester van verdachte vervangt sinds pas een week de eerdere raadsman Plasman. Hij kreeg het dossier na aanmelding ’binnen een uur’, maar heeft nog geen tijd gehad eigen onderzoeksvragen te formuleren, liet hij op zitting weten. ,,Onschuldige is onschuldig, tot het tegendeel is bewezen.’’ Hij noemt de uitleg rondom dna ‘voorbarig’. ,,Een dna-spoor is niet automatisch een daderspoor. Het hele jaar heeft niets concreet tegen cliënt opgeleverd. Buiten dna is er niks dat verdachte aan de plaats delict linkt. Het spoor is bovendien een mengspoor.’’

Knoester: ,,Er zijn honderd vingerafdrukken aangetroffen. Nergens één van verdachte, wat je dan zou verwachten. Onder de linkerhand is dna gevonden van een vrouw, waarom is dat minder belastend, omdat we die niet kunnen vinden?’’ De raadsman vroeg om verdachte op vrije voeten te stellen. Er is wat hem betreft enige tijd nodig om het dossier te bestuderen en eventuele onderzoeksvragen te formuleren. ,,Ik zal haast maken.’’

Een volgende (regie)zitting kan in juni plaatsvinden.