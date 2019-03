VVD: sluit islamitische school meteen

Ze reageert hiermee op een waarschuwing van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) die verontrustende signalen heeft gekregen van de AIVD over het beïnvloeden van leerlingen op de school in Nieuw-West. Op de school werken mensen die banden hebben met de terroristische groepering ’het Kaukasus Emiraat’.

Bekijk ook: Amsterdamse moslimschool in verband gebracht met terreurgroep

Partij van de Ouderen sluit zich aan bij de VVD voor wat betreft het islamitische Cornelius Haga Lyceum. Wil van Soest: „Deze school dient per direct gesloten te worden. De burgemeester moet de minister daartoe een verzoek doen. Onze kinderen mogen geen minuut langer vergiftigd worden met terroristische en extremistische ideeën.”

Ook Annabel Nanninga van Forum voor Democratie in de hoofdstad wil dat burgemeester Femke Halsema en onderwijswethouder Marjolein Moorman „alles op alles” zetten om de school te sluiten. „Via ’Den Haag’, via de inspectie, de tent moet dicht en buitenlandse geldstromen & subsidies allemaal opnieuw onder de loep en op de schop”, schrijft ze in een reactie.

In een brief aan de raad laten burgemeester Femke Halsema en onderwijswethouder Marjolein Moorman weten dat de bestuurlijke en juridische mogelijkheden voor de gemeente beperkt zijn.

Den Haag

Politiek Den Haag is verontrust over het nieuws. Oppositiepartij SP vindt dat sluiting van de school moet worden overwogen, als leerlingen inderdaad permanent worden beïnvloed. De landelijke VVD eist ook onmiddellijke sluiting en het vertrek van de directie.

De PVV, de grootste oppositiepartij, wil alle islamitische scholen al jaren sluiten en denkt door de misstanden op het Cornelius Haga Lyceum haar gelijk bewezen te zien. Voorman Geert Wilders verwijt dat „alle politici die de andere kant op keken” en stelt op Twitter dat zij „pek en veren verdienen.”

Debat

SP-Kamerlid Jasper van Dijk heeft over de kwestie een debat aangevraagd in de Tweede Kamer. Hij krijgt bijval van regeringspartij ChristenUnie, die ’op korte termijn’ ministers in de Kamer verwacht met tekst en uitleg over de ’buitengewoon zorgelijke’ zaak. Ook coalitiepartner D66 noemt de waarschuwing van de NCTV over de salafistische invloeden op de Amsterdamse school ’zorgwekkend’.