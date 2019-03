Contact Amsterdam en Kaukasisch Emiraat, concurrent van IS

Dat contact dateert uit de periode 2009-2012. Het Kaukasisch Emiraat was in die periode een gewelddadige jihadgroep die streefde naar een islamitische staat in de Kaukasus, een zeer onrustige regio. Tot de dood van leider Aliaskhab Kebekov was de groep een directe concurrent van IS, dat hetzelfde nastreefde aan de zuidgrens van de uit elkaar gevallen Sovjetunie.

De macht van de groep verzwakte na 2015. Dat ging gelijk op met de groei van IS in Irak en Syrië. Rond die tijd begonnen strijders over te lopen naar IS.

Gevreesde terrorist

Het Emiraat was vooral actief onder jihadleider Dokoe Oemarov, die nog radicaler was dan Kebekov. Deze Tsjetsjeen eiste bloedige aanslagen op in de metro van Moskou. Bij die aanval op 29 maart 2010, en nog een twee dagen later, vielen tenminste 37 doden.

Ook claimde Oemarov de zelfmoordaanslag op het vliegveld Domodedovo bij Moskou. Daarbij vielen 36 doden en meer dan 180 gewonden. Oemarov dreigde bovendien de Olympische winterspelen in Sotsji te verstoren, maar dat gebeurde niet.

Bekijk ook: Amsterdamse moslimschool in verband gebracht met terreurgroep