Verkiezingen: politieke kopstukken voor het eerst in debat

Parlementair verslaggever Valentijn Bartels is live bij het debat aanwezig. Volg zijn tweets onderaan dit artikel.

Het is de eerste keer dat Baudet, Dijkhoff, Jetten en Marijnissen deelnemen aan een groot live televisiedebat. De VVD stuurt voor het eerst niet premier en partijleider Rutte, maar fractievoorzitter Dijkhoff de ring in.

In de Rode Hoed in Amsterdam gaan de partijchefs in debat over klimaat, welvaart, traditie en migratie. Hoewel de kiezer op 20 maart stemt voor de Provinciale Staten is het onderhand traditie dat landelijke politici zich ook volop laten zien in de verkiezingsstrijd.

Eerste Kamer

Die landelijke bemoeienis heeft alles te maken met het feit dat de kiezer via de Provinciale Staten ook de Eerste Kamer kiezen. Het kabinet heeft nu een nipte meerderheid in de senaat en staat op fors verlies in de peilingen. Als de voorspellingen werkelijkheid worden moet premier Rutte voor plannen steun zoeken bij de oppositie. Er staat dus veel op het spel.

PVV en SP willen het kabinet hoe dan ook niet steunen. Zij hebben de verkiezingen omgedoopt in een ’Rutte-referendum’. Forum voor Democratie en GroenLinks spreken over ’klimaatverkiezingen’. Bij gedoogsteun kan het op dit vlak linksom of rechtsom.