’Leve ISIS’-politicus verdacht van zorgfraude

Uit de tenlastelegging van het Openbaar Ministerie blijkt dat Khoulani gebruik heeft gemaakt van valse doktersrekeningen uit onder andere Marokko. Hiermee zou Khoulani, die wordt verdacht van valsheid in geschrifte, tussen december 2014 en september 2015 minstens vier vervalste zorgfacturen hebben ingediend bij zorgverzekeraar DSW. Volgens het OM zou het gaan om enkele honderden euro’s. Bij de andere verdachten zou het gaan om een soortgelijk bedrag, waarmee verschillende zorgverzekeraars zijn benadeeld.

Fractievertegenwoordiger Khoulani van de Partij van de Eenheid van ook ex-PVV’er Arnoud van Doorn is vaker in opspraak geweest. In 2014 lag hij onder vuur omdat hij de extremistische terreurgroep ISIS steunde. ’Leve ISIS’ schreef hij op Facebook, en ’in shaa Allah op naar Bagdad om dat schorem aldaar aan te pakken’. Hij reageerde daarmee op het niet doorgaan van de pro-ISIS-demonstratie, die destijds zou plaatsvinden voor de Iraakse ambassade.

Anti-joods

In 2017 haalde Khoulani zich de woede van de joodse gemeenschap op de hals toen hij na een bezoek van Israëlische scholieren aan de SGP-Kamerfractie op Facebook schreef dat zij ’zionistische terroristen in wording, toekomstige kindermoordenaars en bezetters’ zijn. Dit leverde hem verschillende aangiftes op, maar het OM besloot hem niet te vervolgen.

Ook kwam Khoulani in opspraak omdat hij amper bij raadsdebatten in Den Haag aanwezig was.