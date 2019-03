Kim Jong-un trekt eigen plan

De nucleaire lanceerinstallatie Tongchang-ri op een satellietfoto die eergisteren is gemaakt. Ⓒ Foto Reuters

WASHINGTON - De liefde lijkt over tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Nadat de onderhandelingen tussen beiden in de Vietnamese hoofdstad Hanoi strandden, heeft Kim zijn kernprogramma weer hervat. De Amerikanen bevestigden gisteren dat een raketbasis inmiddels weer operationeel is.