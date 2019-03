Hartstichting wil AED in trein, NS huiverig

Dat zegt de Nederlandse Hartstichting in reactie op toenemende kritiek van reizigers dat ze nu bijna nergens op het spoor zijn te vinden. „Dat is niet meer van deze tijd. Jaarlijks krijgen in Nederland 17.000 mensen een hartstilstand. Dat is dus één op de duizend inwoners. Duizenden levens kunnen worden gered als er sneller deskundige hulp is. Een AED kan cruciaal zijn om slachtoffers te helpen. Dan is de overlevingskans het hoogst”, aldus woordvoerder Peter Sonneveld.

Drukker

Ook directeur Freek Bos van reizigersvereniging Rover vindt dat er veel meer AED’s in het openbaar vervoer aanwezig moeten zijn. „Met name op stations is dat belangrijk, zeker nu het treinverkeer drukker wordt.”

NS laat weten geen AED’s in treinen te hebben. „Alleen op vijftig van de vierhonderd stations zijn ze beschikbaar voor onze medewerkers. In de treinen is ons personeel opgeleid om reizigers te reanimeren. De trein stopt bij het eerstvolgende station om de opgeroepen ambulance toegang te geven.”

Diefstal

Toch zou NS volgens zegsvrouw Anita Middelkoop het liefst overal AED’s hebben. „Een dilemma is dat ze dan ook altijd moeten werken en toegankelijk moeten zijn. Ze kosten 1500 euro per stuk en zijn gevoelig voor diefstal en vandalisme. We onderzoeken samen met ProRail hoe we veilig meer AED’s kunnen installeren, mogelijk ook in de trein.”

Regiovervoerder Arriva heeft de knop omgezet. „Op al onze nieuwe en gerenoveerde treinen zetten we AED’s in. We hebben besloten overal AED’s te plaatsen voor de veiligheid van onze reizigers”, aldus een woordvoerster.