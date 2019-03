’MH17-monument ziet er nu niet uit’

De coating van het centrale MH17-monument laat los en bomen zijn doodgegaan. Ⓒ Michel van Bergen

Vijfhuizen - Het monument in Vijfhuizen bij Schiphol ter nagedachtenis aan de 298 slachtoffers van MH17 moet worden opgeknapt. Dat zegt voorzitter Piet Ploeg van de Stichting Vliegramp MH17. Hij krijgt bijval. „Dat het monument er zo vreselijk aan toe is, is wrang.”