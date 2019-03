Landen luchtballon fataal voor paard

Een ballonfestival! Geweldig voor bezoekers, minder leuk voor paarden. Ⓒ Persbureau Meter

Amsterdam - Het is een tafereel waar vrijwel iedereen even voor stilhoudt: langzaam overdrijvende luchtballonnen in de zomerse avondlucht. Veel paardenhouders gruwelen echter van luchtballonnen, en niet zonder reden. Een springpaard uit Vianen leeft niet meer na een traumatische landing van een ballon in het weiland waar hij ronddraafde. De eigenaren moesten hem laten inslapen.