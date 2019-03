Dit wil de student 2.0

Rixt van der Leij (l.) naast Carline van Breugel van de LSVb en huisgenote Lisa Schiphorst (r.). Ⓒ HOETINK, ROBERT

Enschede - Studenten willen wel samenwonen in een studentenhuis, maar wensen in toenemende mate meer zelfstandigheid en privacy. „De student 2.0 wil gezelligheid, maar daarnaast liever ook een eigen toilet en een keuken. Daarom gaan wij in Enschede meer van dit soort complexen bouwen”, zegt wethouder Jeroen Diepenmaat (Wonen) van deze studentenstad.