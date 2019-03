Amsterdamse islamitische school broeinest van haat

Het radicale Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam blijft gewoon open. Ⓒ Hollandse Hoogte

Leraren die optrekken met terroristen, de salafistische geloofsleer in het curriculum en les in onverdraagzaamheid. Het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam moet koste wat kost worden gestopt, zo klinkt in het hele land. Het gevecht lijkt een testcase in de nieuwe fase van de strijd tegen moslimextremisme. Niet eerder kreeg een radicale school zo fel de wind van voren.