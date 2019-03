Deze man krijgt De Nachtwacht op z’n rug

Tatoeëerder Richard van Meerkerk bestudeert minutieus een boek met daarin een foto van De Nachtwacht, voordat hij verder gaat met het tatoeëren van het beroemde schilderij op de rug van Marko Bak. Ⓒ Geurt Mouthaan

Streefkerk - In het dorp Streefkerk in de Alblasserwaard laat trucker Marko Bak (51) een levensechte kopie van De Nachtwacht ’ter grootte van drie A4-tjes’ tatoeëren op zijn rug. En dat is geen sinecure. „Het kost een enorme concentratie: fouten zijn permanent”, zegt tatoeëerder Richard van Meerkerk.