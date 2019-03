Topman van politie hielp criminelen

Dinsdag was er een grootscheepse actie tegen criminele pakhuizen of ’spookwoningen’. Ⓒ De Telegraaf

DEN HAAG - Een van de mannen die dinsdag zijn opgepakt bij de grootscheepse actie in Den Haag tegen criminele pakhuizen of ’spookwoningen’ is een topman van de politie. Hij wordt gezien als schakel tussen criminelen en de eigenaren van de huurwoningen waarin miljoenen werden gevonden.