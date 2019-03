Jos B. blijft achter de tralies

Dat maakte het Openbaar Ministerie Limburg vandaag bekend tijdens een tweede inleidende zitting in de strafzaak. De rechtbank in Maastricht besloot dat Jos B. tot de volgende zitting op 5 juni achter de tralies blijft.

Er komt voorlopig geen schouw op de Brunssumerheide, waar Nicky op 10 augustus 1998 verdween en later dood werd teruggevonden. Het OM vindt het voor de beoordeling van de zaak belangrijk dat voor de rechters duidelijk is hoe het zomerkamp waaraan Nicky deelnam, de plek waar hij later werd gevonden, en de plek waar een tissue lag met sperma van een onbekende ten opzichte van elkaar liggen. Op 5 juni neemt de rechtbank er een definitief besluit over.

Advocaat Gerald Roethof was kritisch over de beslissing van het OM om geen nader dna-onderzoek te doen. Het merendeel van de 21 dna-sporen die werden gevonden is van verdachte Jos B. (56), die in beeld kwam na grootscheeps dna-verwantschapsonderzoek onder 16.000 mannen. Volgens Roethof getuigt de beslissing van het OM van tunnelvisie. ,,Ik kan alleen maar concluderen dat het OM het zo wel genoeg vindt. Ze hebben Jos B. en daar gaan ze verder mee.”

’Zeer kleine hoeveelheid dna’

De officieren bestrijden dat. Volgens hen zijn de donoren van de andere 3 sporen nooit aangemerkt als mogelijke verdachten. Er zou na het grote onderzoek dat al is gedaan, van een nieuw dna-onderzoek niets te verwachten zijn. Het zou gaan om dermate kleine hoeveelheden dna, dat het Nederlands Forensisch Instituut er niet in slaagt om er een volledig profiel uit te halen. Van één spoor is niet eens duidelijk of het van een man of van een vrouw afkomstig is. Het NFI is nog wel bezig met het maken van een 3D-visualisatie van de plekken op de onderbroek waar het meeste dna – vooral van Jos B. - is gevonden.

In plaats van een nieuw verwantschapsonderzoek, verwacht het OM meer heil van een gericht onderzoek onder personen die in de dagen voor zijn dood in augustus 1998 contact met Nicky Verstappen hadden.

Roethof vindt dat dat dna-onderzoek wel zou moeten plaatshebben, ,,omdat anders automatisch alle schuld in de richting van Jos B. wordt geschoven.” Hij beschuldigde het OM van het overtreden van het principe dat een verdachte onschuldig is totdat het tegendeel wordt bewezen. Ook de politie zou dat hebben gedaan door na de aanhouding van Jos B. op Facebook te schrijven ‘We got him’. Bovendien vindt Roethof dat het er sterk op lijkt dat het zwijgen van Jos B. wordt beschouwd als bewijs in zijn nadeel, terwijl verdachten dat recht wel hebben.

’Dit schreeuwt om een verklaring’

De officieren vinden echter dat in een zaak als deze de hoeveelheid dna van Jos B. op de onderbroek van Nicky schreeuwt om een verklaring. Volgens hen kan alleen Jos B. die geven. Volgens zijn advocaat niet, ,,omdat hij onschuldig is.”

Tegen een schouw later dit jaar verzette de verdediging zich niet. Hoewel volgens advocaat Roethof de situatie nu niet echt te vergelijken is met die van twintig jaar geleden. ,,Waar eens een grasveld lag, kan nu een compleet bos staan.” Ook de rechtbank wil eerst antwoord op de vraag of bepaalde zichtlijnen twintig jaar na dato versperd zijn.

Jos B. wordt op 14 maart voor zes weken opgenomen in het Pieter Baan Centrum voor onderzoek naar zijn geestvermogens. Tijdens de zitting van vandaag sprak hij met geen woord, en keek hij net als de eerste keer de ouders en zus van Nicky Verstappen niet aan.

De volgende niet-inhoudelijke zitting is op 5 juni. Op 27 augustus volgt een zogenoemde regiezitting, waarop de verdediging nog onderzoekswensen kan indienen. De inhoudelijke behandeling van de strafzaak vindt zeker niet voor het eind van dit jaar plaats.

Jos B. tijdens zijn aanhouding in Spanje. Ⓒ AFP