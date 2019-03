(Live) Advocaat: hef voorlopige hechtenis Jos B. op

LIVE – Verslaggever Saskia Belleman is bij de rechtszaak aanwezig. Haar tweets lees je onderaan dit artikel (vanaf circa 10.00 uur).

Het Openbaar Ministerie verzet zich tegen het vrijlaten van de Limburger. „De ernstige bezwaren bestaan nog steeds. Het gaat hier om een man met een zedenverleden, die op de vlucht is geslagen en niet wil verklaren.”

De rechtbank in Maastricht beslist later op de vrijdag over het al dan niet voortduren van de hechtenis van B.

De officier van justitie liet tijdens de niet-inhoudelijke zitting weten dat er geen verder onderzoek komt naar de nog onbekende dna-sporen die op het lichaam van de jongen zijn gevonden. Aanvankelijk zouden nog drieduizend mannen extra worden opgeroepen voor het dna-verwantschapsonderzoek, maar vanwege de 100 procent match met B. op een van de sporen, heeft het Openbaar Ministerie besloten van dat aanvullend onderzoek af te zien.

Advocaat Gerald Roethof vindt dat heel zorgwekkend. „Dna kan op onschuldige manieren op plaatsen terechtkomen, dat weten we allemaal.” Hij vreest tunnelvisie van het OM.

Justitie weerspreekt dat. „Het spoor dat wij ’NN2’ noemen zat vele malen op de kleding en het lichaam van Nicky. Dat bleek van Jos B. te zijn. Er is ook nog een onbekend spoor ’NN3’. Dat komt maar één keer voor.”

B. ontkende de beschuldigingen eerder al en blijft dat doen, verder zwijgt hij. Volgens de officier van justitie „schreeuwt” het aantreffen van B.’s dna op Nicky om een verklaring.

B. wordt op 14 maart voor zes weken opgenomen in het Pieter Baan Centrum. De rapportage van het PBC wordt eind mei verwacht. Zo snel mogelijk daarna volgt een nieuwe niet-inhoudelijke zitting van de rechtbank.

Hij wordt verdacht van het doden, misbruiken en ontvoeren van de 11-jarige Nicky Verstappen. De jongen uit Heibloem verdween in 1998 uit een jeugdkamp op de Brunssummerheide. Een dag later werd hij dood aangetroffen. „Het geeft een beter beeld als u daar zelf een keer heeft rondgelopen”, aldus de officier van justitie. „Bijvoorbeeld over de afstand tussen de plek van het kamp en de vindplaats van het lichaam.”

De rechters die de zaak van de gedode jongen Nicky Verstappen behandelen, moeten voor een schouw naar de Brunssummerheide. Dat verzoek deed de officier van justitie vrijdag aan de rechtbank in Maastricht. De advocaat van verdachte Jos B. noemt een schouw „zeer interessant” en hij is er „voorzichtig positief” over.

De schouw zou waarschijnlijk ergens in de zomer plaatsvinden, als de rechtbank ermee instemt. De situatie zou dan ongeveer hetzelfde zijn als toen Nicky ruim twintig jaar geleden verdween.

Klopjacht

Na een internationale klopjacht werd Jos B. in augustus aangehouden in een afgelegen gebied in Spanje, nabij Barcelona. Hij zit sindsdien vast. B. ontkent de beschuldigingen.

Jos B. tijdens zijn aanhouding in Spanje. Ⓒ AFP