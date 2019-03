Live: Zitting over dood Nicky Verstappen begonnen

LIVE – Verslaggever Saskia Belleman is bij de rechtszaak aanwezig. Haar tweets lees je onderaan dit artikel (vanaf circa 10.00 uur).

Ook Jos B. aanwezig. Hij kijkt niet de zaal in, en dus ook niet naar de familie van Nicky. Na de vorige zitting riep de moeder van de Nicky „kijk me aan!” tegen hem. Maar dat deed hij toen niet.

Nicky Verstappen uit Heibloem verdween ruim twintig jaar geleden uit een jeugdkamp op de Brunssummerheide. Een dag later werd hij dood aangetroffen. B. kwam uiteindelijk als verdachte in beeld door een groot DNA-verwantschapsonderzoek. De 56-jarige verdachte deed daar niet aan mee. Maar omdat zijn familie hem als vermist had opgegeven en spullen waar zijn DNA op zat naar de politie had gestuurd, kwam er een 100 procentmatch. B.’s DNA werd gevonden op kleding van de jongen.

Na een internationale klopjacht werd hij in augustus aangehouden in een afgelegen gebied in Spanje, nabij Barcelona. Hij zit sindsdien vast. B. ontkent de beschuldigingen.

Tijdens de vorige zitting in december vroeg advocaat Gerald Roethof de rechtbank tevergeefs B. vrij te laten. Of Roethof dat verzoek weer gaat doen, wil hij vooraf nog niet zeggen.