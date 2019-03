Manafort moet miljoenen terugbetalen

Manafort werd donderdag in de Amerikaanse staat Virginia veroordeeld tot een gevangenisstraf van 47 maanden. Hij is schuldig bevonden aan bank- en belastingfraude. Hij verdiende veel geld met lobbywerk voor pro-Russische krachten in Oekraïne en verstopte miljoenen dollars op buitenlandse bankrekeningen. Daardoor liep de Amerikaanse fiscus belastinginkomsten mis. Ook loog Manafort tegen banken om leningen los te peuteren.

De lobbyist stond in 2016 enkele maanden aan het hoofd van de Trump-campagne. Hij hoort volgende week in Washington de uitspraak in een andere zaak tegen hem, waarin hij terecht staat wegens onder meer witwassen en zich niet laten registreren als buitenlands agent voor de pro-Russische regering van Oekraïne. Manafort riskeert in deze zaak een celstraf van maximaal tien jaar.