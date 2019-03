Rechter: dood Ivana Smit was ongeval

De familie van Ivana Smit is er van overtuigd dat de val van Ivana Smit een misdrijf was, mogelijk gepleegd door het Amerikaanse echtpaar Alexander en Luna Johnson. De Maleisische politie deed de zaak echter af als ongeval. In een maandenlange procedure werd door middel van getuigen geprobeerd om nieuwe onderzoek af te dwingen. Dat komt er nu dus niet, bevestigt de Nederlandse advocaat van de familie, Sébas Diekstra.,,De rechter heeft overwogen dat er gelet op een aantal aanwijzingen wel sprake zou kunnen zijn van een misdrijf, maar zij niet meer exact kan vaststellen wat er is gebeurd tussen Ivana en het echtpaar", reageert Diekstra.

De familie van Smit zegt na de aanvankelijke teleurstelling ook de nuances in het vonnis te zien ,,De rechter geeft aan dat het bewijsmateriaal voor haar duidelijk heeft gemaakt dat Ivana al was overleden in het appartement. Daarmee zegt ze impliciet dat de conclusie van de politie en beide Maleisische pathologen verkeerd was en dat de verklaring van de Johnsons was gelogen’’, zegt oom en woordvoerder Fred Agenjo.

De zaak is nog niet helemaal afgedaan. Advocaat Diekstra kondigt aan dat er beroep wordt aangetekend tegen het vonnis.