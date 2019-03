’Elektrische auto pas na 700.000 km groener dan benzine’

Elektrische auto’s zijn volgens hem pas na 700.000 kilometer beter voor het milieu dan een exemplaar dat op benzine rijdt.

Een auto op stroom met een vermogen van 60 kilowattuur (kWh) die 20 kilowattuur per 100 kilometer verbruikt moet volgens Damien Ernst uit Luik exact 697.612 km afleggen voor deze groener is dan een gemiddelde benzineauto die zes liter per 100 kilometer verbruikt.

Professor Ernst deed de berekeningen op verzoek van het RTBF-programma Auto Mobile. Overigens veranderen de cijfers als de stroom ’helemaal groen is’. Dan hoeft een elektrische auto slechts 30.000 tot 40.000 kilometer meer te rijden dan een benzine-auto om milieuwinst te halen. In ons land is nog maar een heel beperkt percentage van de stroom groen.