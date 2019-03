Drie jaar geëist tegen Meijer voor ’plaksnoroverval’

De officier van justitie acht bewezen dat alle voorwerpen, die op 2 oktober 2018 werden aangetroffen bij Frans en zijn zoon in de Spaarndammerbuurt te maken hadden met een op handen zijnde overval op een geldwagen, die de ING-pinautomaat in de lokale Primera zou bevoorraden.

Het escaleerde nadat getuigen melding maakten van twee verdachte personen in het wijkje. Een motoragent ging poolshoogte nemen. Van het duo zag er een uit als Post NL-bezorger met helm. Ook zou hij plaksnorren hebben gezien. De agent sommeerde het tweetal zich kenbaar te maken, maar in plaats van een reactie rende de twee mannen weg. Een van de twee, naar later bleek Meijer, haalde een revolver uit zijn schoudertas.

De agent stond op dat moment maar een paar meter van Meijer vandaan. Tijdens de rechtszaak komt niet naar voren dat Meijer ook met het wapen wilde schieten. De agent had meer het gevoel dat Meijer wilde dat hij het wapen zou zien en dat dit gebaar van tonen zou afschrikken.

Rollator

In plaats daarvan pakte de agent zijn eigen wapen en schoot. Meijer ving drie kogels op en zit in de rechtbank met een rollator. Fysiek gaat het niet goed met hem.

Bij de aanhouding hadden Meijer en zijn zoon veel specifieke voorwerpen bij zich. Zij droegen kogelvrij vesten en hadden naast het wapen de beschikking over een jammer, een geprepareerde geldkist en in de nabije omgeving draaiden de motoren van een auto en een motor. Het lijken allemaal voorbereidingshandelingen, terwijl even verderop de Primera werd bevoorraad door de geldauto.

Zoon ook gestraft

De officier van justitie eiste 3 jaar tegen Meijer, die tegenwoordig 65 jaar oud is. Zijn 26-jarige zoon hoorde 18 maanden tegen zich eisen. Een derde verdachte, Laurens B., tevens zoon van de andere Heineken-ontvoerder Jan Boellaard, lijkt een straf te ontlopen. Hij werd verdacht als chauffeur van Meijer en diens zoon, maar de officier van justitie heeft vrijspraak gevraagd voor zijn rol, die blijkbaar niet te bewijzen valt.

De pleidooien van de advocaten van verdachten komen vanmiddag nog aan bod.

LIVE – Verslaggever Mascha de Jong was bij de rechtszaak aanwezig. Haar tweets lees je onderaan dit artikel.