Rechtbank behandelt strafzaak Heinekenontvoerder Frans Meijer

De 65-jarige Meijer werd op 2 oktober in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt neergeschoten door een motoragent. Meijer was op dat moment in gezelschap van zijn zoon Rudi (26). Het tweetal droeg kogelvrije vesten en was voorzien van plaksnorren. Een oplettende buurtbewoner had de politie gealarmeerd. De motoragent schoot toen bleek dat Meijer een vuurwapen had.

Meijer’s zoon staat vrijdag eveneens terecht, evenals een derde verdachte, Laurens B. (35) Hij is de zoon van Heinekenontvoerder Jan Boellaard. Hij is als enige voorlopig op vrije voeten gesteld.

Frans Meijer was in 1983 verantwoordelijk, met onder anderen Jan Boellaard, Willem Holleeder en Cor van Hout, voor de ontvoering van biermagnaat Freddy Heineken en diens chauffeur. Meijer ontsnapte in 1985 uit het Pieter Baan Centrum, de observatiekliniek van justitie. In 1994 spoorde Peter R. de Vries hem op in Paraguay, waar hij een nieuw leven was begonnen. In 2002 is hij aan Nederland uitgeleverd om zijn straf voor de ontvoering uit te zitten. In 2005 kwam hij vrij.

