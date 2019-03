Gevangen Brits-Iraanse vrouw diplomatiek beschermd

Nazanin Zaghari-Ratcliffe met haar dochtertje. Ⓒ AFP

LONDEN - Een Brits-Iraanse vrouw die vastzit in Iran heeft diplomatieke bescherming gekregen van Groot-Brittannië. Londen zegt daarmee onomwonden dat de vrouw Brits is. Dat betekent dat haar gevangenschap nu een formeel, juridisch conflict tussen beide landen is geworden.