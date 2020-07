Expert over hack Twitteraccounts prominenten: ’Zwaarste aanval die ik ooit heb gezien’

De Democratische presidentskandidaat Joe Biden was een van de slachtoffers van de hack. Ⓒ Reuters

New York - Barack Obama, Elon Musk, Jeff Bezos, Joe Biden, Kanye West, Bill Gates en een hele reeks andere prominente accounthouders van Twitter zijn woensdag het slachtoffer geworden van een enorme hack. In vervalste tweets werd opgeroepen om bitcoins te sturen; in ruil daarvoor zouden de goede gevers het dubbele bedrag teruggestort krijgen.