’Vliegtaks per vlucht, niet per ticket’

„De meeste reizigers hebben er best begrip voor dat ook de luchtvaart krijgt te maken met maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan. Maar ruim de helft vindt een taks per vlucht al naar gelang de CO2-uitstoot eerlijker”, aldus de ANWB.

Bij zo’n belastingheffing gaan volgens de toeristenbond overstappende passagiers en vrachtvluchten meebetalen. Ook wordt het dan mogelijk om vuilere vliegtuigen zwaarder te belasten en een belasting per vlucht stimuleert een hogere bezettingsgraad.

Bijna de helft van de respondenten is van mening dat de vliegtaks kan worden ingezet voor een algemeen pakket aan duurzame maatregelen, zoals de verbetering van internationaal ov en meer snelle laadpunten voor elektrische auto’s. Echter 43 procent wil dat de inkomsten puur worden aangewend om de luchtvaart zelf te vergroenen, door het gebruik van biokerosine en innovaties als stillere zuinige motoren en waar mogelijk elektrisch vliegen.

In het wetsvoorstel wordt de bestemming van de vliegtaks-inkomsten nog in het midden gelaten. De ANWB heeft een brief gestuurd naar staatssecretaris Snel van Financiën met de resultaten van de enquête. „De luchtvaartmaatschappijen moeten passagiers actief informeren over de mate van vervuiling van het toestel waarmee ze gaan vliegen”, vindt de ANWB.