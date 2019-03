Onstuimig weekend voor de boeg

Dat voorspelt Weeronline. Na een regenachtige nacht wordt het zaterdag best aardig weer. Na enkele buien in de ochtend kan het langere tijd droog blijven. In de middag kunnen nog wel een paar buien ontstaan, dus de paraplu mag bij een flinke wandeling niet ontbreken. Het weerbeeld bestaat uit een mix van stapelwolken en zon. Het wordt 9 graden in het noorden tot 12 graden in het zuiden. Wel staat er een onstuimige westen- tot zuidwestenwind. Aan de noordkust en in het Waddengebied is kans op zware windstoten.

Kans op storm

Zondag is het opnieuw winderig met een vrij krachtige tot krachtige wind uit het zuidwesten tot westen. In het hele land is de wind vlagerig met windstoten van 60-70 km/uur. In de kustprovincies wordt het flink onstuimig met windstoten van 80 km/uur en aan de kust een harde tot stormachtige wind. Er is een kleine kans dat een venijnig windveld langs de kust trekt en dan kunnen we nog veel zwaardere windstoten en storm verwachten.

Ook zondag laat de zon zich af en toe zien, maar er zijn wel meer wolkenvelden en vooral ook meer buien dan op zaterdag. Met 8 graden in het noorden, 9 in het midden en lokaal 10 graden in het zuiden is het wat frisser. Voor de tijd van het jaar zijn dit hele normale temperaturen.

Tijdelijk kouder

Maandag gaat de temperatuur omlaag en wordt het 7-8 graden. Ook dan zijn er buien en daarbij kunnen we naast regen ook hagel verwachten. Ook een klap onweer is daarbij niet uitgesloten. Tussendoor is er ook zon. De dagen daarna gaat de temperatuur een paar graden omhoog. Er is vrij veel bewolking en het gaat ook wat vaker regenen. Het blijft vrij winderig.