’Rotte appel is enorme slag voor alle agenten’

„Het baart grote zorgen dat deze politie-medewerker zo nauw betrokken is bij een criminele organisatie”, zegt CDA-Kamerlid Van Dam. Een van de mannen die dinsdag zijn opgepakt bij de grootscheepse actie in Den Haag tegen criminele pakhuizen of ’spookwoningen’ is namelijk een topman van de politie, melden twee goed ingevoerde bronnen aan De Telegraaf.

Bekijk ook: Directielid politie blijkt bemiddelaar criminele pakhuizen

Van Dam wil dit in de toekomst voorkomen. „Het CDA bepleit een uitbreiding van de capaciteit van de Rijksrecherche om sneller en beter te kunnen optreden tegen foute dienders.”

De verdachte heeft een belangrijke functie binnen de directie van de afdeling Facility Management (FM) die gaat over vastgoed en huisvesting binnen het korps. PVV-Kamerlid Helder is bang dat de arrestatie van de politietopman niet op zichzelf staat. „Daarom is er meer geld en capaciteit nodig voor de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK). Er moet vooral meer aandacht zijn voor periodiek screenen op eventueel discutabel gedrag.”

Bekijk ook: Topman van politie hielp criminelen

SP-Kamerlid Van Raak heeft te doen met collega’s van rotte appels in het politiekorps. „Dit is een enorme slag voor alle agenten die elke dag hun werk goed doen en het is heel slecht voor het vertrouwen in de politie.” Hij wijt misstanden aan een groot tekort aan mensen en de enorme druk die daardoor ontstaat. „De screening van nieuwe agenten moet beter en er moet meer capaciteit komen om fraude en corruptie te onderzoeken.”